İş insanı Komeil Azad, Van’da fabrika kuracağını vurguladı.Van Gazetesi (VAN İGFA)

Yazar Albert Yetkin ile Ekonomi Köşesi adlı programına konuk olan iş insanı Komeil Azad, tercümanı Javid Muazam tarafından Van ilinde 2 yıla yakın şirketlerinin olduğunu ve Van ilinde fabrika kuracağını World Türk TV ekranında vurguladı.

Komeil Azad iş hayatına nasıl başladığını anlattı. Azad, mimar olarak inşaat sektöründe çalıştığını belirterek, “İlk olarak inşaat sektöründe villaların projelerini tasarlıyordum. Daha sonra müteahhitlerin kullandığı malzemeleri üretmeye ve satmaya başladım. Bu süreçte her zaman kendi üretimimi yapmayı hayal ettim ve sonunda İran'da kendi fabrikamı kurdum.” dedi.

Komeil Azad, İran'da mimarlık okuduktan sonra iş hayatına atıldığını ve ailesinin işinde büyüdüğünü söyledi. "Babam da mimardı, iş hayatına onun yanında başladım. Birlikte çok şey öğrendik ve işimizi büyüttük." diyerek, iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Komeil Azad’ın İran’daki fabrikası, mutfak lavaboları ve lavabo tezgahları üretiminde uzmanlaşmış. Azad, ürün yelpazelerinde 14 çeşit farklı model bulunduğunu, bunların 40-60 arasında değişen boyut ve tasarımlara sahip olduğunu belirtti. İran’daki fabrikalarında ürünlerini ülke genelinde 14 şehirdeki bayilere dağıtan Azad, kısa sürede büyük bir pazar payı elde ettiklerini dile getirdi.

Azad, Türkiye’de de benzer bir başarıyı hedefliyor ve fabrikasını Van’da kurmayı planlıyor. İran sınırına yakın olan Van'ın, üretim ve ihracat açısından stratejik bir konumda olduğunu belirten Azad, “Van’daki fabrikamızdan, öncelikle Irak pazarına ihracat yapmayı amaçlıyoruz. İran'dan getireceğimiz ham maddeyle burada üretim yapacağız. Böylece hem Türkiye ekonomisine katkı sağlamış olacağız, hem de bölgedeki istihdamı artıracağız. İlk etapta 5 Milyonluk yatırım yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Azad, ürettikleri lavaboların kalite testlerinden geçtiğini ve her bir ürünün Türkiye'deki standartlara uygun olarak barkodlandığını ifade etti: "Ürünlerimiz, Türkiye'deki testlerden başarıyla geçiyor. Bu, müşterilerimize ürünlerimizin sağlamlığını ve kalitesini garanti ediyor." dedi.

Azad, Türkiye’deki üretim tesisinin ardından Irak pazarına yönelik ihracat yapmayı planlıyor. Van’da kurulacak olan fabrikanın, Türkiye ambalajı ve Türkiye kodlarıyla Irak’a ihracat yapabileceğini belirten Azad, bu süreçte devlet ve yerel yönetimlerden destek beklediklerini de sözlerine ekledi. Azad, genç girişimcilere cesaretli olmalarını ve kendi projelerine güvenmelerini önerdi. “Türkiye’de ticaret yapmak gerçekten büyük bir fırsat. Gençlere tavsiyem, kendilerine güvenerek işe başlamaları. Ben de kendi gücümle, kendi hayallerimle bu noktaya geldim.” dedi.

Komeil Azad, Van'da fabrika kurmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini ancak başarıya ulaştıklarında, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de yatırım yapmayı düşündüklerini belirtterek konuşmalarına devam etti:“Van'da başarılı olursak, tabii ki diğer büyük şehirlerde de fabrika kurmayı düşünürüz. Türkiye’de büyümek istiyoruz.”

Van'da kurulacak olan fabrikanın tahmini açılış süresi hakkında bilgi veren Azad, fabrikalarının kurulumu için 2 ay içinde hazırlıklara başlayacaklarını ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. İran’da başarılı bir üretim altyapısı kuran Komeil Azad, Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Van’da fabrika kurarak Türkiye-Iran ekonomisini canlandırmayı hedefleyen Azad, Irak pazarına da ihracat yapmayı planlıyor.

Azad son olarak, Van'da fabrikalarını kurarak Türkiye ve İran arasındaki ticaretin daha da büyümesine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, hem yerel ekonomiye hem de bölgedeki istihdama katkı sunmak için bu projeye büyük önem verdiklerini ifade etti.