Haftanin ve Pençe Kilit ile Barış Pınarı operasyon bölgelerinde toplam 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca terörist neredeyse hedef orası oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK unsularının Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1890315552893055361

Bakanlık yazılı açıklamasında, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğini yineledi.