Couchbase Ürün ve Çözümler Pazarlama Yöneticisi Mark Gamble "Uçta internet zorlukları" konulu makaleyi kaleme aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Uç ortamlarda çalışan uygulamalar, ihtiyaç duydukları veriler yalnızca bulutta bulunduğunda hızlı ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi sağlamakta zorlanabilir. Bu da uygulamaları internete bağımlı hale getirirerek bağlantı yavaşlığı ve kesintisi gibi internetin kendisinden kaynaklı sorunlara maruz bırakabilir.

Bu engelleri aşmak için uç mimarileri veri depolamayı ve işlemeyi cihazın kendisi de dahil olmak üzere buluttan uca taşıyarak çözmeye çalışır. Böylelikle uygulamalar internet bağlantısının yavaşladığı veya tamamen kesildiği durumlarda bile çalışmaya devam edebilir.

Doğrudan mobil ve uç cihazlarda çalışan gömülü bir veritabanı kullanmak, internet bağlantısından bağımsız bir şekilde her zaman kullanıma açık ve hızlı “çevrimdışı öncelikli” uygulamaları mümkün kılar. Tutarlılık açısından bakıldığında veri senkronizasyonu çok büyük önem taşır ve internet bağlantısı olduğunda uygulama ekosistemi genelindeki veri değişikliklerini senkronize eder.

Yukarıdaki gibi uygulamalar, bir kişinin internet bağlantısı olmadan tek başına çalıştığı durumlar için idealdir ancak birden fazla kullanıcının internetin olmadığı bölgelerde cihazlar arasında veri paylaşması gereken senaryoları kapsamaz.

Peki uç ortamlardaki uygulamalar internet bağlantısı olmadan veriyi nasıl paylaşabilir? Hep birlikte bakalım.

PEER-TO-PEER VERİ SENKRONİZASYONU: YALNIZKEN İŞBİRLİĞİ YAPMAK

Peer-to-peer veri senkronizasyonu, uygulama verilerinin merkezi bir sunucuya veya bulut depolamaya ihtiyaç duymadan doğrudan iki veya daha fazla cihaz arasında senkronize edilmesi anlamına gelir. Her cihaz hem istemci hem de sunucu olarak hareket edebilir ve veriyi doğrudan birbirleriyle paylaşabilir.

Bir peer-to-peer ağ yapısında cihazlar, internet bağlantısına ihtiyaç olmadan yakındaki cihazlarla yerel ağları kullanarak veri senkronizasyonu yapabilir.

Peer-to-peer veri senkronizasyonu, yerel kullanıcı topluluklarının internet gereksinimi olmadan veri paylaşmasını sağlayarak benzersiz verimlilik ve üretkenlik avantajları sunar.

PEER-TO-PEER VERİ SENKRONİZASYONU KULLANIM ALANLARI

İşte birkaç kullanım örneği:

RESTORANLAR

Hızlı yemek servisi sunan restoranlar isimlerinden de anlaşıldığı gibi hızı ön planda tutar. Bu nedenle servisin aksamaması ve müşterilerin memnun kalabilmesi için garson tabletleri, dijital menüler ve POS cihazları gibi mağaza içi sistemlerin her zaman en yüksek performansta çalışması gerekir. Gömülü bir mobil veritabanı ve peer-to-peer senkronizasyon ile kasa, araba servisi ve mutfak istasyonlarındaki uygulamalar gerçek zamanlı olarak veri paylaşabilir ve böylelikle servisin kesintiye uğramadan hızlı ve doğru olması sağlanır. Peer-to-peer veri senkronizasyonu, bağlantının güvenilir olmadığı, çok cihaz ve işgücü gerektiren fast food restoranı gibi ortamlarda operasyonların daha hızlı ve güvenilir bir hale getirir.

MOBİL KLİNİKLER

Mobil klinikler, sağlık hizmetlerinin yetersiz olabileceği, şehir merkezine uzak yerleşim yerleri için teşhis ve tedavi hizmeti sağlayan mini hastane görevi görür. Mobil klinikler çoğu zaman tamamen çevrimdışı çalışmak durumundadırlar ancak hasta bilgilerinin kayıt edilmesi ve çeşitli veri merkezleri arasında paylaşılması gerekebilir. Gömülü veritabanı ve peer-to-peer senkronizasyon sayesinde, klinikteki doktorlar ve sağlık personeli kayıt işleminden taburcu edilmeye kadar olan süreçte hasta verilerini klinik içindeki diğer tüm cihazlarla paylaşabilir. Peer-to-peer veri senkronizasyonu, internet bağlantısı olmadan tüm klinik genelinde hızlı ve verimli veri paylaşımı yapılabilmesini mümkün kılar.

HAVAYOLU UÇUŞ UYGULAMALARI

37 bin feet yüksekte internet bağlantısının güvenilir olması beklenemez. Yeni uydu tabanlı internet çözümleri bazı havayolları için umut verici olsa da hiçbir bağlantı %100 güvenilir değildir. Uçuş esnasında güvenilir bir hizmet sunmak için kullanılabilecek tablet tabanlı kabin memuru uygulamaları internet bağlantısı olmasa bile yolcu yemek siparişlerini alabilecektir. Peer-to-peer veri senkronizasyonu, uçuş devam ederken siparişlerin uçak mutfağı ile gerçek zamanlı paylaşılmasını sağlayarak servisin hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak tanır ve stoğu tükenmiş ürünlerin yolculara satılmasını engeller.

PETROL VE DOĞALGAZ

Ham petrol ve doğal gazın arama ve üretimi için kullanılan tesisler, kelimenin tam anlamıyla uçta faaliyet göstermektedir. Arama sahaları, sondaj kuleleri ve boru hatları neredeyse her zaman internetin çok zayıf olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde yer almaktadır. Ancak bu tesislerde çalışan personelin üretkenliklerini sürdürmek için verilere erişip bunları paylaşması gerekmektedir. Bu tesislerde veri işleme ve peer-to-peer senkronizasyon özelliklerine sahip mobil uygulamalar birincil çözüm olarak öne çıkar. Böyle bir çözümle saha ekipleri internet veya merkezi sunucu olmadan cihazlar arasında verileri doğrudan senkronize edebilir ki bu da vardiyaların devri ve denetim kayıtları gibi konularda saha çalışanları arasında gerçek zamanlı işbirliğinin sağlanmasına olanak tanıyarak acil durumlar için farkındalığı artırır.

REKABETÇİ MOBİL OYUNLAR

Rekabetçi mobil oyunlar, oyuncular arasında oldukça popüler bir türdür ancak bu oyunların çalışması için gereken verilerin bulutta bulunduğu durumlarda internetin yavaşlaması veya kesilmesi oyun deneyimini olumsuz olarak etkileyecektir. Bu da oyuncuların oyunu bırakmalarına sebep olabilir. Peer-to-peer senkronizasyon özelliğine sahip gömülü bir veritabanı kullanan oyunlar, oyuncuların oyun durumundaki güncellemeleri doğrudan yerel ağlar üzerinden paylaşmalarını sağlar. Bu da, bilgi yarışmaları, XOX veya taktiksel savaşlar gibi hızlı oyun akışı ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonu gerektiren oyunlar için ideal olan bir deneyim sunar.

ETKİNLİK VE FESTİVALLER

Sanat fuarları, konserler, ticaret fuarları veya festivaller gibi etkinlikler, koordinasyonun yanı sıra ürün ve hizmetler için güvenilir satış noktası sistemlerinin sürekli olarak çalıştığından emin olmak zorundadır. Bu tür etkinliklerin genellikle internet erişiminin olmadığı bölgelerde faaliyet göstermesi bir engel olarak öne çıkmaktadır. Güvenilir internet bağlantısına bağımlı oldukları için, fiziksel mağazalar için tasarlanmış uygulamalar böyle etkinlikler için bir seçenek değildir. İşte bu noktada, peer-to-peer veri senkronizasyonu ile cihaz üzerinde veri işleyebilme büyük bir avantaj sağlar. Ekip uygulamaları, internet bağlantısına gereksinim duymadan etkinlik kurulumu ve kaldırılması sırasında verileri paylaşarak verimliliği en üst düzeye çıkarır ve etkinliğin ürün envanterlerinin doğru ve güncel olmasını sağlar.

ENDÜSTRİYEL ÜRETİM

Gömülü veri işleme yeteneği ve peer-to-peer veri senkronizasyonu, fabrikadaki cihazların ve sistemlerin verileri yerel olarak gerçek zamanlı olarak paylaşmasını sağlayarak operasyonel verimliliği artırır ve makinelerin çalışma süresini uzatır. Peer-to-peer senkronizasyona sahip, çevrimdışı öncelikli uygulamalar, internete bağımlılığı ortadan kaldırarak makineler, operatörler ve şefler arasında işbirliğine dayalı iş akışlarını mümkün kılar. Birden fazla çalışanın aynı anda bilgileri güncellemesine olanak tanıyarak personelin senkronize kalmasına olanak tanır ve uç cihazlardan gelen verilerin analiz veya uyarılar için paylaşılmasını sağlar.

COUCHBASE MOBİLE İLE UÇTA ÇEVRİMDIŞI ÖNCELİKLİ İŞBİRLİĞİ

Couchbase Mobile, çevrimdışı öncelikli uç ve mobil uygulama geliştirme için tasarlanmış kapsamlı, birleşik, uçtan uca bir mobil veritabanı platformudur.

Aşağıdakileri kapsar:

Bulut tabanlı veritabanı - Couchbase Capella'yı kullanın ya da kendi genel veya özel bulutunuzda Couchbase Server'ı kurup yönetin.

- Couchbase Capella'yı kullanın ya da kendi genel veya özel bulutunuzda Couchbase Server'ı kurup yönetin. Uç ortamlara hazır veritabanı - Binlerce veya daha fazla uç istemcisini desteklemek için Couchbase Server'ı uçta dağıtın ve birkaç yüz yerel istemciye sahip kaynak kısıtlı uç ortamlar için Edge Server'ı kullanın.

- Binlerce veya daha fazla uç istemcisini desteklemek için Couchbase Server'ı uçta dağıtın ve birkaç yüz yerel istemciye sahip kaynak kısıtlı uç ortamlar için Edge Server'ı kullanın. Gömülü veritabanı - Couchbase Lite mobil ve IoT uygulamaları için Couchbase'in gömülebilir sürümüdür ve verilerin cihazda yerel olarak depolanabilmesine olanak tanır.

- Couchbase Lite mobil ve IoT uygulamaları için Couchbase'in gömülebilir sürümüdür ve verilerin cihazda yerel olarak depolanabilmesine olanak tanır. Buluttan uca veri senkronizasyonu - Veri senkronizasyonu için güvenli bir ağ geçidi. Capella App Services ile veri senkronizasyonunu seçin veya Couchbase Sync Gateway'i kendiniz kurun ve yönetin.

- Veri senkronizasyonu için güvenli bir ağ geçidi. Capella App Services ile veri senkronizasyonunu seçin veya Couchbase Sync Gateway'i kendiniz kurun ve yönetin. Peer-to-peer veri senkronizasyonu - Mobil ve IoT uygulamaları için yerel, çift yönlü peer-to-peer senkronizasyon.

- Mobil ve IoT uygulamaları için yerel, çift yönlü peer-to-peer senkronizasyon. Vektör araması - Couchbase Mobile, buluttan uça ve uçtan cihaza vektör aramasını destekler ve uçta çevrimdışı öncelikli yapay zeka kullanımını mümkün kılar.

Couchbase Mobile için peer-to-peer senkronizasyonu Kotlin, Swift, Objective C, .Net, C, ve Java gibi Couchbase Lite yazılım geliştirme kitlerinde ve topluluk destekli Dart & Flutter sürümünde mevcuttur

MOBİL SENKRONİZASYONA HEMEN BAŞLAYIN!

Apple Store’daki Simple Data Sync uygulamasını indirerek iki iOS cihaz arasında veri senkronizasyonu deneyebilirsiniz.

Buradan Couchbase Lite’ı indirebilirsiniz.

https://www.couchbase.com/blog/author/heymarkgamble/

Ayrıca Couchbase Capella Ücretsiz Sürümavantajından yararlanarak DBaaS ve App Services’i ücretsiz kullanabilir, mobil uygulama geliştirmenin Couchbase ile ne kadar kolay olduğunu kendiniz görebilirsiniz.