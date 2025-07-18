Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Haziran 2025 sonuçlarına göre, Bileşik Endeks bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 80,7 puana indi. Faaliyet Endeksi de bir önceki aya göre 3,5 puan düşerek 124,1 puan oldu. Güven seviyesi bir önceki aya göre 1,3 puan gerileyerek 54,6 puan seviyesine düştü. Beklenti Endeksi ise bir önceki aya göre 1,1 puan değer kaybederek 66,1 puan olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin 2025 Haziran ayı sonuçları açıklandı. Raporda, 2025 Mayıs ayında ilk artışını gerçekleştiren Bileşik Endeks’in haziran ayında yeniden ivme kaybettiği belirtildi. Çalışma gün sayısının azalması faaliyetleri sınırlarken, siyasi ve jeopolitik riskler haziran ayında Bileşik Endeks’i olumsuz etkiledi. Mevsimselliğin olumlu etkisi sınırlı kaldı ve ihracat pazarlarında korumacılık belirsizliği olumsuz etki yarattı. Rapora göre, 2025 Haziran’da Faaliyet, Güven ve Beklenti Alt Endeksleri gerileme gösterdi.

BİLEŞİK ENDEKS 1,8 PUAN AZALDI

Tüm bu gelişmeler sonucunda, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, Haziran 2025’te bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 80,7 puana indi. Bileşik Endeks, 2024 yılı haziran ayını ise 91,7 puan ile tamamlamıştı. Yurt içi ve yurt dışındaki koşulların, Bileşik Endeks için zorlu bir döneme işaret ettiğine vurgu yapıldı. Bileşik Endeks’in yılın üçüncü çeyreğinde, ilave sıkılaşma önlemleri, ihracat pazarlarındaki gelişmeler, siyasi ve jeopolitik riskler ile şekilleneceğine raporda dikkat çekildi.

FAALİYET ENDEKSİ 3,5 PUAN DÜŞTÜ

Türkiye İMSAD’ın hazırladığı rapora göre, Faaliyet Endeksi, 2025 yılı haziran ayında önemli ölçüde geriledi. Haziran ayında çalışma gün sayısının azalması faaliyetlerdeki düşüşte belirleyici oldu. Siyasi belirsizlikler yeniden yükselirken, ihracat pazarlarında ise tarife endişeleri ana etki unsuru olarak öne çıktı. Haziran ayı boyunca devam eden İsrail-İran savaşı da ticareti olumsuz etkiledi. Mevsimselliğin etkileri olumlu yönde oldu ancak etkisi sınırlı kaldı.

Raporda paylaşılan verilere göre, Haziran 2025’te Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre 3,5 puan azaldı ve 124,1 puana düştü. Bu sonuçla birlikte Faaliyet Endeksi, 2024 yılı haziran ayı seviyesinin de altında kaldı.

Raporda, 2025 Haziran ayında yurt içi satışların bir önceki aya göre belirgin şekilde azaldığına yer verilirken, çalışma gün sayısının azalması ve artan risklerin satışları sınırladığı belirtildi. İhracatın da haziran ayında gerileme gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, küresel ticarette korumacılık endişelerinin belirsizliği artırdığı ve pazarlarda durağanlığın yükseldiği de paylaşıldı. Ek olarak, jeopolitik gerginliklerin ihracatı olumsuz etkilediği, üretimin azaldığı ve cirolarda da belirgin düşüş yaşandığı raporda kaydedildi.