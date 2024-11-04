İmparator İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a 'bakır' göndermesi
Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, önceki akşam sahne almadan önce gazetecilerle bir araya geldi. Yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında...Devamı için tıklayınız
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