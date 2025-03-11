İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'ın başkenti Atina'da "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi.ANKARA (İGFA) - Yunanistan’da “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” paneli düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, akademisyenler, gazeteciler ile çok sayıda davetlinin katıldığı panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Erciyes, önemli küresel değişikliklerin yaşandığı bir dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinliğin açılış konuşmasını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Büyükelçi Erciyes, dünyanın pandemiden iklim krizi, silahlı çatışmalar, savaş, terörizm, ekonomik eşitsizlik ve insani felaketlere kadar kompleks yapılı bir dizi krizden geçtiğine dikkati çekerek bu durumun, hiçbir ulusun ne kadar güçlü olursa olsun bu sorunlarla tek başına başa çıkamayacağını ortaya koyduğunu kaydetti. Uluslararası iş birliği, karşılıklı saygı ve dayanışmanın gerekliliğini vurgulayan Erciyes, daha kapsayıcı ve efektif olabilmesi için uluslararası sistemin değişmesi gerektiğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının bugünün dünyasındaki jeopolitik ve ekonomik gerçeklikleri yansıtmadığını ifade eden Erciyes, son dönemde yaşanan krizlerin, BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısıyla çoğu zaman, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kararlı bir eylemde bulunamadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Erciyes, Ukrayna, Gazze ve Suriye meselelerinde Konsey'in tanık olunan paralize hâlinin reformun zaruriyetini ortaya koyduğunu belirterek "Türkiye, daha demokratik, temsiliyetçi, şeffaf ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi tasavvur ediyor." diye konuştu.

En acil çözülmesi gereken sorunlardan birinin önemli küresel eylemleri engelleyen veto meselesi olduğunu dile getiren Erciyes, "Dünya beşten büyüktür" prensibi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reformun açık bir savunucusu olduğunu vurguladı.

Erciyes, "Daha Adil Bir Dünya" vizyonunun özellikle daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzen arayışındaki gelişmekte olan ülkeler arasında yankı bulduğuna işaret ederek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kitabında ifade ettiği gibi güçlünün haklı olduğundan çok, haklının güçlü olduğu bir sistem için çabalamalıyız." dedi.

Daha adil bir dünya arayışının etik bir görev olduğunu kaydeden Erciyes, kararlı, iş birliği ve birlik içinde hareket edilmesi hâlinde bunun ulaşılabilir bir hedef olduğunu kaydetti.

Etkinlik çerçevesinde, Türkiye Yüzyılı Fotoğraf Sergisi de katılımcıların ziyaretine sunuldu.

İkinci oturumun sonunda ise ünlü Türk ressam Devrim Erbil'in hayatını anlatan bir belgesel gösterimi yapıldı.