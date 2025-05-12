VavaCars’ın VavaAI Fiyat Endeksi’ne göre, ikinci el araç fiyatları Nisan 2025’te yüzde 1,7 artış gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zeka tabanlı VavaAI Fiyat Endeksi’nin Nisan 2025 sonuçlarını açıkladı.

Raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi.

TÜİK verilerine göre bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 37,86 olarak gerçekleşirken son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 9,26 oranında artış gösterdi.

Bu arada dolar kuru, bir yıllık süreçte TL karşısında yüzde 18,8 oranında değerini artırdı.

Rapora göre, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 oranında arttı. Mart ayındaki yükseliş trendinin devam ettiği belirtilirken, VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Yaz aylarında piyasa daha da hareketlenecek. Yılın geri kalanında ikinci el araç talebinin artmasını bekliyoruz” dedi.