Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Takvimi kapsamında Türkiye’nin Sakaryalı unutulmazbestekarı Ziya Taşkent ile Halit Çelikoğlu,sanatçının adını verdiği Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Büyükşehir Kent Orkestrası ile solist Raşit Kolçak’ın icra ettiği eşsiz besteleri ve şarkılarıyla hatırlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Takvimi, birbirinden değerli etkinlikler sanatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Üstün bir performans

Etkinlik takvimi, herkes tarafından takdir edilen bir ‘vefa’ konseriyle devam etti. Besteleriyle ülkenin tanıdığı, ülkenin efsane ve unutulmaz bestekarları Sakaryalı Ziya Taşkent ve Halit Çelikoğlu “İki Adalı” isimli vefa konseriyle anıldı.

Konser, usta ismin adını verdiği Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Büyükşehir Kent Orkestrası ve solist Raşit Kolçak tarafından gerçekleştirildi. Orkestra, sergiledikleri büyüleyici performansla ayakta alkışlandı.

“Bugün güzel bir akşam”

İzleyiciler arasından Yalçın Aslan, “Ziya Taşkent zaten hemşerimiz. Bugün güzel bir akşam. Herkese iyi seyirler diliyoruz’ derken, çok mutlu olduklarını belirten Necmettin Erinç ise, “Pandemi dönemi hariç konserleri sürekli takip ediyorduk. Şu an salondaki herkesin çok mutlu olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Ziya Taşkent tüm Sakaryalılar için önemli”

Sakarya’ya kültürel faaliyetlerin çok yakıştığın belirten Aysel Özdemir, “Şehrimize sanat ve kültürel faaliyetler gerçekten çok yakışıyor. Biz de bu faaliyetlerin içerisinde olmaktan büyük zevk alıyoruz. Ziya Taşkent, tüm Sakaryalılar için çok kıymetli bir isim. Bu tür konser ve sanatsal etkinliklerin daha çok olmasını talep ediyoruz. Sakaryalılar bunu hak ediyor” diye konuştu.

“En iyi Ziya Taşkent okur…”

Ziya Taşkent adına düzenlenen vefa gecesi hakkında konuşan Erol Girişken, “Ziya Taşkent’i çok iyi tanırım. Kendisi, büyük abilerimizin sınıf arkadaşıydı. Çeşitli ortamlarda beraber bulunurduk; o söyler, biz dinlerdik. Bu sanat dalının içinde olan büyüklerimiz derdi ki, ‘Hüseyini makamını okumak çok zordur, bunu en iyi Ziya Taşkent okur’ Böyle bir etkinlik düzenlendiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konser sonunda katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çekildi.