Son filmi “Dedemin Gözyaşları” ile büyük bir başarıya imza atan ve bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, idolü olarak gördüğü kişiyi açıkladı.İSTANBUL(İGFA) - 20 Eylül'de vizyona giren ve gişede milyon dolarlık bütçeli Hollywood yapımları başta olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakarak, gişenin zirvesine yerleşen “Dedemin Gözyaşları” tam yirmi hafta sonra, hafta sonu listesinin zirvesinde yer alan ilk yerli film olmayı başardı. Filmin yapımcısı ve yönetmeni İhsan Taş, kendisine sinemayı sevdiren ismin Türk sinemasının efsane isimlerinden Yılmaz Güney olduğunu ve kendisi ile tanışma fırsatının olmadığı için çok üzgün olduğunu belirtti.

Yeşilçam’dan aldığı ilhamla projelerini seçtiğini belirten Taş “Yılmaz Güney, Türk sinemasının mihenk taşı ve benim için gerçek bir idol. Onun gibi bir efsaneyle çalışmamış olmak içimde hep bir burukluk hissediyorum. Çünkü onun sinema anlayışı, bugün bile birçok sanatçıya ilham vermeye devam ediyor. Onun bıraktığı mirası yaşatmak ve geliştirmek için sinemamızı daha da ileriye taşımak ben ve benim gibi bu mesleğe gönül veren genç sinemacıların en büyük arzusu. Türk sinemasını daha parlak yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.