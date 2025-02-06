Bugün 6 Şubat Perşembe... Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler için bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.
İşte 06 Şubat Perşembe günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...
- Erdoğan: Elimizi afet bölgesinden asla çekmeyeceğiz
- Santorini'de OHAL ilan edildi!
- Türkiye nüfusu 85,5 milyonu aştı!
- Bahçeli'nin kalp kapakçığı yenilendi!
- Kaçak alkolle mücadelede yeni dönem
- 'Merkez' rezervlerini açıkladı
- Kara Kuvvetleri envanterine girdiler
- Mesut Demir yazdı: Karacabey cennetinde yetki krizi!
- YKS başvuruları başladı
- Unutmadık, unutmayacağız...
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"Haber paylaşınca güzel..."