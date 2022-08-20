Bayburt Valiliği önünde kalabalığa hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, Bayburt Valiliği ziyaretinin ardından Bayburt Belediyesi ziyaretiyle programına devam etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ve Zabıta Tören Mangası’nın kapıda karşıladığı İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra başkanlık makamına geçti. Burada da Belediye Meclis Üyeleri ve birim amirlerince karşılanan Bakan Soylu, Belediye Başkanı Pekmezci’den Bayburt’ta gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ülkemiz için Bayburt’un çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Soylu, Belediye Başkanı Pekmezci’yi hizmetlerinden ötürü tebrik ederek, Pekmezci’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Pekmezci, ziyaret anısına İçişleri Bakanı Soylu’ya Dede Korkut Biblosu ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette, İçişleri Bakanı Soylu’ya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı eşlik etti.

Bayburt Belediyesi ziyaretini tamamlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı ziyaretinin ardından muhtarlar ve Bayburt’taki STK temsilcileriyle bir araya geldi.