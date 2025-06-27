İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, dünyanın en saygın iş sağlığı ve güvenliği ödül programlarından biri olan BSC 67. International Safety Awards’ta(Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri) sektörünün en yüksek değerlendirme notunu alarak büyük ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Çağdaş müzecilik anlayışıyla işlettiği müzeler, her kesime hitap eden erişilebilir kültür sanat etkinlikleri, şehrin kalbinde konumlandırdığı etkinlik mekânları, İstanbul’u kitapla buluşturan İstanbul Kitapçısı şubeleri ve kamusal sanat alanlarıyla Kültür AŞ, kültürel öncülüğünü uluslararası başarılarla taçlandırmayı sürdürüyor.

British Safety Council’in 67 yıldır düzenlediği bu prestijli program, iş yerlerinde güvenlik, sağlık ve refah düzeylerini uluslararası standartlarda değerlendirmekte ve her yıl sadece seçkin kuruluşları ödüllendiriyor.

İngiltere merkezli British Safety Council tarafından düzenlenen ve tüm dünyadan binlerce başvurunun değerlendirildiği programda İBB Kültür AŞ, faaliyet gösterdiği sektöre özel yapılan değerlendirme sonucunda “Art and Culture - Museums, Galleries” kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Bu başarıyla Kültür AŞ, kendi sektöründe en yüksek değerlendirme notunu alarak Türkiye’ye uluslararası alanda büyük bir gurur yaşattı. Ayrıca “İş Kazasız İstanbul” hedefiyle çalışan Kültür AŞ, genel değerlendirmede de “Distinction” (Üstün Başarı) kategorisinde ödül aldı.

Kültür AŞ, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarısını, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi doğrultusunda uyguladığı titiz süreçlere borçlu. Bu kapsamda yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği Uyum Raporlama Prosedürü sayesinde denetleme, takip ve yönetim süreçleri sistematik bir şekilde işletiliyor. Ayrıca güvenlik kültürünü geliştirmek, çalışanları İSG konusunda teşvik etmek ve performansı ödüllendirmek amacıyla Güvenlik Kültürünün Teşviki ve Ödüllendirilmesi Prosedürü etkin biçimde uygulanıyor.

İBB İŞTİRAKLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Dünyadan binlerce, Türkiye’den 350’den fazla şirketin başvurduğu programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dört iştirak şirketi daha sorumluluk alanlarında iş sağlığı & güvenliği ve refah gelişimi süreçlerinin sağlanması ve geliştirilmesi çalışmaları ödüllendirildi.

Kültür AŞ’nin 2 farklı ödüle layık görüldüğü BSC Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde, toplamda beş iştirak şirketi ödüle layık görüldü.

Ödül jürisi tarafından yapılan değerlendirmede BELBİM AŞ en üst kategori olan “Distinction” kategorisinde; İSPARK AŞ, İSBAK AŞ, “Merit” kategorisinde, İSTELKOM AŞ de “Pass” kategorisinde ödül aldı.