Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay’ın Hassa ilçesinde 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarıyor; 3 binden fazla konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor.ANKARA (İGFA) - Hatay’ın Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkımın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan yeniden inşa çalışmaları tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 661 bin metrekarelik alanda 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutu inşa etti. Konutlar, etaplar halinde depremzedelere teslim ediliyor.

“Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı.” Hatay Hassa’daki afet konutlarımızı gördünüz mü? pic.twitter.com/SaJHgKlxLq — Murat KURUM (@murat_kurum) June 10, 2025

BAKAN KURUM: “YUVA İÇİNDE YUVA YAPTIK”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni konutların görüntülerini paylaşarak, depremzede Yunus Demir’in “Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı” sözlerine yer verdi. Kurum, “Hatay Hassa’daki afet konutlarımızı gördünüz mü?” diyerek projenin önemini vurguladı.