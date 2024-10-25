Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! Kaybettiği annesinin doğum günü...
Oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'e olan özlemini sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla dile getirdi. Erçel'in annesinin doğum...Devamı için tıklayınız
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