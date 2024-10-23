İbrahim Tatlıses'ten göndermeli açıklama: 'Ben iyi bir babayım bir tanesi hariç...' İbrahim Tatlıses'ten göndermeli açıklama: 'Ben iyi bir babayım bir tanesi hariç...'
Hamile olan Pınar Deniz ilk kez konuştu: 'Kaan daha çok aşeriyor'
Geçtiğimi eylül ayında İtalya'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor. 'Yargı' dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz, hamilelik...Devamı için tıklayınız