Hamile olan Pınar Deniz ilk kez konuştu: 'Kaan daha çok aşeriyor'
Geçtiğimi eylül ayında İtalya'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor. 'Yargı' dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz, hamilelik...Devamı için tıklayınız
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