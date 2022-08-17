Döviz kurlarındaki dalgalanma düşen petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki baş döndüren değişim

Yapılan son açıklamayla motorindeki fiyat artışı geri çekildi.

Daha sonra 79 kuruşluk zam da geri alındı.

Benzinde 83 kuruşluk indirim, motorinde ise 76 kuruşluk zam yolda

Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.

Zam ve indirim sonrası fiyatlar ne olacak?

Benzine bu gece indirim gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,46 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye gerileyecek.

Motorine bu gece zam gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 23,94 TL’ye, Ankara’da 24,05 TL’ye, İzmir’de 24,07 TL’ye yükselecek.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,16 TL, Ankara’da 21,29 TL, İzmir’de 21,28 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 23,18 TL, Ankara’da 23,29 TL, İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor.