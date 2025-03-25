İstanbul Bakırköy Belediye Tiyatrosu, usta yazar Haldun Taner’in klasik eserlerinden “Eşeğin Gölgesi” ile sezonun en dikkat çekici prömiyerlerinden birine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde perdelerini açarak büyük alkış alan oyunu izlemeye gelenler arasında, Bakırköy Belediye Tiyatrolarının kurucusu, usta oyuncu Zeliha Berksoy da vardı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ise prömiyeri Saraçhane’de sürdürdüğü Adalet Nöbeti’nden selamladı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla birbirinden güzel oyunları vatandaşlarla buluşturan Bakırköy Belediye Tiyatrosu, usta yazar Haldun Taner’in eseri “Eşeğin Gölgesi”nin prömiyerini yaptı. Bakırköy Belediyesi Sanat Danışmanı Ragıp Savaş’ın öncülüğünde Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyun, Türk toplumunun demokrasiye geçiş sürecinde yaşadığı aksaklıkları, AbdalyaÜlkesi’ninŞabaniye Kasabası üzerinden hicivle sahneye taşıdı. Yönetmenliğini Murat Karasu’nun üstlendiği “Eşeğin Gölgesi” büyük alkışlar eşliğinde sahnelenirken, sezonun iddialı yapımları arasına adını yazdırdı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun daveti üzerine oyunu izlemeye gelen Bakırköy Belediye Tiyatrolarının kurucusu usta oyuncu Zeliha Berksoy oyuncularla buluşarak, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

BAŞKAN OVALIOĞLU SARAÇHANE’DEN SELAMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında Adalet Nöbeti tuttuklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, prömiyere mesaj gönderdi. Ovalıoğlu mesajında, “Evimiz Bakırköy'de sanatseverlerle buluşmalarımızın artarak devam edeceğini bilmenizi isterim. Biliyorsunuz ki aklın, vicdanın ve hukuki normların kabul edilmediği bir süreçten geçiyoruz. Sizler bu salonu dolduran sanatseverler ve milyonlarca yurttaşımızın desteğiyle, günlerdir büyük bir dayanışma ve mücadele örneği sergiliyoruz. Bu akşam Ekrem Başkanımız ve diğer arkadaşlarımız için sürdürdüğümüz adalet nöbeti nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Ancak inanıyorum ki halkımızın güçlü desteğiyle başkanlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağız. Bakırköy belediye tiyatromuzun kıymetli emekçilerini ve bu salonu dolduran tüm komşularınızı sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” dedi.