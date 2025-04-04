Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde iki ayrı Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) düzenleyecek.ANKARA ( İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2025/3 cumartesi, e-YDS 2025/4 ise pazar günü uygulanacak.

ınavlar saat 13.45’te başlayacak. Adayların 13.30’dan sonra elektronik sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunulurken, kimlik kartını kaybeden veya üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günlerinde açık tutulacağı bildirildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin aptığı yazılı açıklamasında, "Sınavlar Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavlarda emniyet personeli dahil 495 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.