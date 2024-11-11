Aybars Gülümser, nam-ı diğer Hacibab, 2025’te yayımlanacak “FANUS” albümünün ilk teklisi “Yara Bere” ile dinleyicilere iç savaşından manzaralar sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Soğuk Savaş sonrası ABD Uzay Mekiği Atlantis’in Rus Mir istasyonuna kenetlendiği gün doğan Aybars Gülümser, nam-ı diğer Hacibab, 2025’te yayımlanacak “FANUS” albümünün ilk teklisi “Yara Bere” ile dinleyicilere iç savaşından manzaralar sunuyor. Geeva Flava grubuyla tanıdığımız Hacibab, uzun yıllar pek çok albüme ses mühendisi ve prodüktör koltuğunda katkı sunduktan sonra şimdi kendi içsel yolculuğundan ilham alan 13 parçalık albümüyle sahneye çıkıyor.

Rap, caz, trip-hop ve downtempo türlerini yerel ezgilerle buluşturan “FANUS”, önden yayımlanacak diğer 6 tekli ile dikkat tazelemeye devam edecek.