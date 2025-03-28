GYODER’in 24. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkanlığa seçilen Neşecan Çekici, “Gayrimenkul sektörü büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. GYODER olarak bu dönüşüme liderlik etmeye devam edeceğiz. Birlikte başladık, şimdi güçlendirme zamanı! Gayrimenkulün yeniden başlangıcında, birlikte yola devam ediyoruz" diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) 24. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2025 tarihinde Divan İstanbul Otel’de gerçekleştirildi. Genel kurulda GYODER’in başkanlığına yeniden Neşecan Çekici seçildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SEÇİLDİ

GYODER’in 24. Olağan Genel Kurulu’nda, yönetim kurulu ve yeni dönemin yol haritası da belirlendi. GYODER’in yeni yönetimi, GYO ve GYF temsilcilerinden oluşan dengeli bir yapı kazandı.

Neşecan Çekici’nin başkanlık yapacağı yeni yönetim kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak görev alacak isimler şöyle sıralandı:Burak Kutluğ (Ağaoğlu), Ece Demirpençe (Akfen GYO), Ahmet Atış (Atış Yapı), Gökhan Çetinsaya (Avrupakent GYO), Veysel Bakgör (Bak Yapı İnşaat), Ziya Yılmaz (DAP Yapı), Didem Şengül (EgeYapı Avrupa GYO), Yasir Yılmaz (Emlak Konut GYO),Metin Sancak (Folkart Yapı),Fatih Tamince (FTG Gayrimenkul),Faruk Akbal (Fuzul GYO),Ömer Barlas Ülkü (İŞ GYO),Özen Kuzu (Kuzu Toplu Konut İnşaat),Mustafa Candan (Pasifik GYO),Tevfik Eraslan (ROTA Portföy), Yağmur Yaşar (Rönesans Gayrimenkul), Mahmut S. Çelik (SinpaşGYO), Songül Yeşilçimenli (T. Garanti Bankası), Zeynep Torun (Torunlar GYO), Peyami Ömer Özdilek (Ziraat GYO), Ayla Heyfegil (İsvan Gayrimenkul-SERVOTEL), Abdullah Tolu (Toluen Yeminli Mali Müşavirlik), Nurkan Kaçmaz (MHR GYO), Erkut Çavuş (S.S. CVS Havakent Konut Y. Koop.) ve Salih Çıkman (Mental Design).

Denetim kurulunda ise M. Umurcan Gago (PwC YMM), İbrahim Halil Babacan (Babacan Holding), Makbule Yönel Maya (TSKB Değerleme), Ramazan Taş (Luxera GYO), Ömer Erdoğan (Gen Temizer AVK.), Emre Ilıcalı (Altensis) yer aldı.

9 YENİ NESİL PLATFORM KURULACAK

GYODER, 24. Olağan Genel Kurulu’nda sektöre yön veren çalışmalarını daha da güçlendirmek adına icra kurulunu oluştururken, 11 komitenin de 9 yeni nesil platform kurmasıkararlaştırıldı. Bu platformlar, 4T, GYODER Gelecek, GKL Platformu, Stratejik İşgücü Platformu,Kentsel Dönüşüm Okuryazarlığı, Yeni Nesil Gayrimenkul Çözümleri, GYODER Global, GYODER Tech ve İçimizdeki Sanatçılar olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra sektörün ortak akılla gelişimini desteklemek amacıyla yüksekistişare kurulunun düzenli olarak toplanmasına ve stratejik yol haritaları oluşturulmasına karar verildi.

Ayrıca, Genel Kurul’da 2025 faaliyet bütçesi onaylanırken, derneğin tüzüğünde de güncellemeler yapıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN PROJELER GELİŞTİRİLECEK

GYODER’in geçtiğimiz dönemde üzerinde en çok durduğu konuların başında, konuta erişilebilirlik ve kentsel dönüşüm geldi. Türkiye’de artan konut maliyetleri ve yükselen kira fiyatları, erişilebilir konutu bir zorunluluk haline getirdi. GYODER, bu kapsamda geliştirdiği yeni model ile konut maliyetlerini azaltmayı, kiraları düşürmeyi ve özellikle orta gelir grubunun konuta ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen bir yaklaşım sundu.

GYODER, sektörün gelişimine katkı sağlamak adına 19.GYODER Gayrimenkul Zirvesi ve I.Ankara Gayrimenkul Zirvesi gibi etkinliklerle sektör paydaşlarını bir araya getirdi, ‘Tasarım’, ‘Tabiat’, ‘Teknoloji’ ve ‘Toplum’dan oluşan 4T vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye odaklandı.Nitelikli iş gücü açığının boyutlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak için “İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye’24” araştırmasını gerçekleştirdi.