Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı’nın düzenlediği program kapsamında, Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük beraberinde MHP MYK Üyesi Bekir Kasap, Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya, Bayburt Türk Eğitim-Sen ve Kamu-Sen Şube Başkanı Ahmet Çalışkan, Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Ömer Yardımcı ile Bayburt’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol'a makamlarında ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretlerin ardından MHP Bayburt İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaretlerimizde Bayburt’un geleceğine dair atılması gereken adımlar, şehrimizin kalkınması ve halkımızın refahı için yapılacak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu, bu ziyaretlerde Bayburt’un stratejik önemi bir kez daha vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, dün olduğu gibi bugün de var gücümüzle çalışarak halkımızın yanında olmaya, Bayburt’un gelişimi ve kalkınması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" denildi.