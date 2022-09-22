Gelecek Partisi,Parti sözcüsü Serkan Özcan’ın açıklamalarına yönelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Parti sözcümüz Serkan Özcan Hakkında savcılığa şikâyette bulunmuştu.

Şikayetin ardından Bayburt İl başkanlığı basın açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi Bayburt il bakanlığı Basın Açıklaması :

Bugün içinde bulunduğumuz Ekonomik krizin sebeplerini ve gerekçelerini,Şuan yönetimde olan kadroların liyakatsizliği yüzünden olduğunu söyleyen parti sözcümüz Serkan özcan,

Merkez Bankası Başkanı olan Hemşehrimiz Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarına yönelik

''Açıklayacaksanız 128 Milyar doları arkasından da 60 milyar doları kapı arkasından kime sattığınızı açıklayın.

Bu para nereye gitti?

Bugün içinde bulunduğumuz Ekonomik krizin sebepleri ve gerekçeleri, Şuan yönetimde olan kadroların liyakatsizliği yüzünden olmaktadır.'' diye Bir Televizyon programında açıklamalar yapmıştır.

Bunun üzerine Hemşehrimiz Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığını yaptığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Parti sözcümüz Serkan Özcan Hakkında savcılığa şikâyette bulunmuştur.

Suç: ''1211 Sayılı Kanun'un 68. Maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendendi düzenlenen

Merkez Bankası'nın itibarını kırabilecek bir hususa sebep olma''

Sayın Şahap Kavcıoğlu'na Hemşehrisi olarak bizlerde soruyoruz.

Merkez Bankası Kanunu size fiyat istikrarını sağlayın diye emrederken %16 olan enflasyonu

%80'e nasıl çıkardınız?

Enflasyonla ilgili Merkez Bankası Başkanı olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Tüm dünyada enflasyonla mücadele sistemi belli iken siz neden uygulamıyorsunuz?

Bu ülkenin Parası Savaş altında olan Rusya ve Ukrayna'dan bile daha değersiz oldu.

Ülkemizin parasını nasıl pula çevirmeyi başardınız?

Paramızın itibarını nasıl böyle düşürdünüz?

Bu ülkenin rezervleri nerede?

Bu ülkenin 128 milyar doları nerede?

Bu ülkenin ekstradan Aralık ayından bu yana satılmış 60, 70 milyar doları nerede?

Hangi kanunun hangi maddesine dayanarak şeffaf olmayan yöntemlerle bu ülkenin dövizlerini sattınız?

Merkez Bankası ne kadar bağımsız?

Merkez Bankası'nın net rezervi nedir?

Merkez Bankasının ekonomik politikalarını kim yada kimler belirliyor?

Bunlar size sorduğumuz ülkemizi ilgilendiren sorular

Daha memleketimiz için soracağımız sorularda olacak

Sizi eleştiren herkesi suçlayacak mısınız?

Bu soruları size hemşehriniz olarak soruyoruz.!!!