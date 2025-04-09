"Gölgenin Arkasındaki" Resim Sergisi Açıldı

Sanatseverler, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın düzenlediği "Gölgenin Arkasındaki" adlı sergiyle buluştu. Sergi, Piyalepaşa'daki Merkür Galeri'de gerçekleşti ve Bayburtlu kadınların sanat alanındaki katkılarını vurguladı.

Bir Sabır Yolculuğu: Boncuk İşçiliği

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, boncuk işçiliğinin bir sabır yolculuğu olduğunu belirtti. Koçan, sergi aracılığıyla kadın emeği, hayal gücü ve geleneksel sanat öğelerinin bir araya getirildiğini ifade etti. "Bayburtlu kadınların boncuk örgü tekniğini çağdaş bir yorumla ele aldık" şeklinde ekledi.

Serginin Kavramsal Çerçevesi

Koçan, sergide yer alan tığ işlerinin saclar üzerinde yer almasının özel bir anlam taşıdığını belirtti. "Saclar, Anadolu'da yemek pişirilen araçlardır. Biz, kadınların ekmek kazandığı bu formu yeniden yorumladık" diyerek, bu malzemelerin müdahale edilmeden kullanıldığını vurguladı.

Koçan, sergideki eserlerin kadınların kendilerini ifade etme biçimini anlattığını ve gelenek ile güncel sanat arasında bir köprü kurduğunu dile getirdi.

Katkıda Bulunan Sanatçılar ve Plaket Töreni

Bu sergiye katkıda bulunan sanatçılar arasında Mintaha Kardeş, Şeyma Özbek, Ayşenur Karadeniz, Serpil Yanık, Elif Gül Öztürk, Gönül Ayengin, Leyla Yanık ve Mine Yanık yer aldı. Baksı Kültür ve Sanat Vakfı'nın Başkanı Oya Koçan, sergiye katılan Bayburtlu kadın sanatçılara plaket takdim etti.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın Kariyeri

1946 yılında Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Resim Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. Avusturya Hükûmet bursu ile Salzburg'daki Uluslararası Güzel Sanatlar Yaz Akademisi'nde eğitim aldı. 1986 yılında doçent, 1993'te profesör unvanını aldı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekanlık yaptı. Baksı Müzesi'nin ve İstanbul Sanat Fuarı'nın kurucusudur.

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın "Gölgenin Arkasındaki" adlı sergisi Piyalepaşa'da bulunan Merkür Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sergi hakkında açıklamalarda bulundu.