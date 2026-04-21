Yarışmalar, Bayburt'un gurur kaynağı olan ekibin, Rize’deki bölge finallerinde üçüncülük elde etmesiyle başladı. Bu başarının ardından, Tokat’ta düzenlenen finallere katılma hakkı kazandılar. 18 Nisan’da yapılan yarışmalarda gösterdikleri performansla beşinci sırayı alarak önemli bir başarıya imza attılar.

TEŞEKKÜR VE DESTEK

Okul Müdürü Efkan Yazıcıoğlu, bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilere, destek veren velilere, çalıştırıcı Ahmet Kocanumanoğlu'na, beden eğitimi öğretmenleri Osman Hatipoğlu ve Pehlül Pir’e, ayrıca kafile lideri Ahmet Akbaş’a teşekkür etti. Bu destekle, Bayburt Ortaokulu’nun gelecekte daha büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.