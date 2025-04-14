Golden Global Yatırım Bankası, küresel piyasalarda yakın zamanda yaşanan dalgalanmalara rağmen 750 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Golden Global Yatırım Bankası etkin bir bilanço yönetimi, müşterilere özel çözümleri ve sağlam iş stratejisiyle yerel ve uluslararası piyasalarda paydaşlarına artı değer oluşturarak, istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Sunduğu faizsiz finans ürün ve hizmetleriyle yatırım bankacılığında fark oluşturan Golden Global Yatırım Bankası, 750 milyon TL’lik kira sertifikası ihracını yatırımcılardan gelen yüksek talep sonrasında başarıyla tamamladı. Bankanın Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden gerçekleştirdiği 750 milyon TL tutarındaki, yüzde 45 basit yıllık getiri sunan, 112 gün vadeli kira sertifikası ihracına yurt içinden nitelikli yatırımcılar katıldı.

KİRA SERTİFİKASI İHRACINA YÜKSEK TALEP

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, faizsiz finans prensipleri çerçevesinde sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlama vizyonuyla, kira sertifikası ihraçlarında düzenli ve istikrarlı büyüyerek piyasada kalıcı olduklarını söyledi. 2024 yılında TL cinsinden 1,5 milyar TL ihraç tavanı kapsamında üç kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeter, "Aynı zamanda uluslararası sukuk programı çerçevesinde ABD doları ve avro cinsinde sukuk ihraçlarımız toplamda 6 milyar TL eş değerinde bir hacme ulaştı. 2025 yılında da yabancı para cinsinde 30 milyon avro ile başlayan ilk işlemimiz sonrasında 750 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracımızı yüksek bir yatırımcı talebiyle ve başarıyla tamamladık” dedi.