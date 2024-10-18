Gölcük’te, Türkiye Afet ve Müdahale Planı doğrultusunda, ilçe afet planını güçlendirecek eğitim ve kurumlar arası entegrasyon toplantısı Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te, ilçe afet çalışma grup yöneticileri ve İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında görev alan kurum yöneticileri, ilçe afet planını güçlendirecek çalışma gruplarının entegrasyonu ve eğitim programı hazırlıkları toplantısı yapıldı. Gölcük Belediyesi encümen toplantı salonunda gerçekleşen; Gölcük’ün güvenliği ve afetlere hazırlıklı olunması ve ilçedeki afetlere karşı koordineli bir şekilde hareket etme kapasitesinin arttırılmasının amaçlandığı toplantıda gerçekleştirilen sunum ile eğitim takvimleri paylaşıldı.

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uzun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, belediye Afet İşleri Müdürü Osman Fidan, Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Özbay, Fen İşleri Müdürü Nihat Baştürk, Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı, Park ve Bahçeler Müdürü Oktay Keler, İdari İşler Amiri Fatih Kanat, KBB İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, KBB 112 Komuta Merkez Amiri Fatih Cebeci, Gölcük İtfaiye Grup Amiri Suat Malatyalı ve TAMP sorumlusu Serkan Akbaş katıldı.

Toplantıda olası afetlere hazırlık kapsamında kurumların birlikte ve uyumlu koordinasyon içinde çalışmaları sürdürmesi konusunda mutabakata varıldı. Toplantı sonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatına teşekkür edilerek, ilçede yaşanabilecek felaketlerde çözüm ortağı olarak her türlü desteğin Gölcük Belediyesi olarak sağlanacağının sözü verildi.