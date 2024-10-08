Türk Pop Müziğinin sevilen şarkıcısı Gökhan Özen, Bu akşam Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı hayranlarıyla buluşacak. Gökhan Özen eski ve yeni parçalarından oluşan repertuarıyla hayranlarına müzik ziyafeti çekecek.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ünlü sanatçı Gökhan Özen, bu akşam Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir konser vermeye hazırlanıyor.

Eski ve yeni parçalarından oluşan muhteşem repertuar Bursalıların karşısına çıkacak olan şarkıcı uzun bir aradan sonra Bursa ve Bursalılarla birlikte olmaktan hayli heyecanlı olduğunu söylüyor.