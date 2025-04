Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Glokom, optik sinire zarar veren bir grup göz rahatsızlığıdır. Optik sinir, görsel bilgiyi gözünüzden beyninize gönderir ve iyi görüş için hayati önem taşır. Optik sinirdeki hasar genellikle gözünüzdeki yüksek basınçla ilişkilidir. Ancak glokom normal göz basıncında bile olabilir.

Glokom her yaşta ortaya çıkabilir, ancak yaşlı erişkinlerde daha sık görülür. 60 yaş üstü kişilerde körlüğün önde gelen nedenlerinden biridir. Birçok glokom formunun hiçbir uyarı işareti yoktur. Etki o kadar kademelidir ki, durum daha sonraki aşamalarında olana kadar görüşünüzde bir değişiklik fark etmeyebilirsiniz. Göz tansiyonunuzun ölçümlerini içeren düzenli göz muayeneleri yaptırmanız önemlidir. Glokom erken teşhis edilirse görme kaybı yavaşlatılabilir veya önlenebilir. Glokomunuz varsa, hayatınızın geri kalanında tedaviye veya izlemeye ihtiyacınız olacak.

NEDEN OLUR?

Glokom, optik sinir hasar gördüğünde gelişir. Bu sinir giderek bozuldukça görüşünüzde kör noktalar oluşur. Doktorların tam olarak anlayamadığı nedenlerle, bu sinir hasarı genellikle gözdeki artan basınçla ilişkilidir.

Yüksek göz basıncı, gözün içinde akan sıvının birikmesi sonucu oluşur. Bu sıvı aynı zamanda aköz hümör olarak da bilinir. Genellikle iris ve korneanın birleştiği açıda bulunan bir dokudan boşalır. Bu dokuya trabeküler ağ örgüsü de denir. Kornea, ışığın göze girmesine izin verdiği için görme için önemlidir. Göz çok fazla sıvı yaptığında veya drenaj sistemi düzgün çalışmadığında göz tansiyonu artabilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Glokom, herhangi bir semptom fark etmeden önce görüşe zarar verebilir. Bu nedenle, bu risk faktörlerinin farkında olun:

*Göz içi basıncı olarak da bilinen yüksek iç göz basıncı

*55 yaş üstü

*Siyahi, Asyalı veya Hispanik miras

*Ailede glokom öyküsü

*Diyabet, migren, yüksek tansiyon ve orak hücreli anemi gibi belirli tıbbi durumlar

*Merkezde ince olan kornealar

*Aşırı yakın görüşlülük veya ileri görüşlülük

*Göz yaralanması veya belirli göz ameliyatı türleri

*Uzun süre kortikosteroid ilaçlar, özellikle göz damlası kullanmak

NASIL ENGEL OLURUZ?

Bu adımlar, glokomun erken evrelerinde saptanmasına ve yönetilmesine yardımcı olabilir. Bu, görme kaybını önlemeye veya ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

*Düzenli göz muayeneleri yaptırın:

Düzenli kapsamlı göz muayeneleri, glokomun erken evrelerinde, önemli bir hasar meydana gelmeden önce saptanmasına yardımcı olabilir. Genel bir kural olarak, Amerikan Oftalmoloji Akademisi, 40 yaşın altındaysanız her 5 ila 10 yılda bir kapsamlı bir göz muayenesi yapmanızı önerir; 40 ila 54 yaşındaysanız her 2 ila 4 yılda bir; 55 ila 64 yaşları arasındaysanız her 1 ila 3 yılda bir; ve 65 yaşından büyükseniz her 1 ila 2 yılda bir.

Glokom riski altındaysanız, daha sık taramaya ihtiyacınız olacak.

*Ailenizin göz sağlığı geçmişini öğrenin:

Glokom ailelerde görülme eğilimindedir. Yüksek risk altındaysanız, daha sık taramaya ihtiyacınız olabilir.

*Göz koruması kullanın:

Ciddi göz yaralanmaları glokoma yol açabilir. Elektrikli aletleri kullanırken veya spor yaparken göz koruması kullanın.

*Reçete edilen göz damlalarını düzenli olarak alın:

Glokom göz damlaları, yüksek göz tansiyonunun glokoma ilerlemesi riskini önemli ölçüde azaltabilir. Herhangi bir semptomunuz olmasa bile sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde göz damlası kullanın.