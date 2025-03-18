Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı şirketlerin vergi borçlarının ertelendiği yönündeki haberlerin yanıltıcı olduğunu belirterek, hiçbir şirketin vergi borcunun ertelenmediğini açıkladı. Yanlış bilgilendirmelerin vergi uyumunu bozma amacı taşıdığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Bazı şirketlerin vergilerinin ertelendiği yönünde yanıltıcı içerikli haber ve paylaşımlar üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Halka açık şirketlerin kamuoyuna açıkladığı finansal tablolardan hareketle yapılan haber ve paylaşımlarda “Türkiye’nin en büyük 10 zenginine ait bazı şirketlerin 18 milyar TL, borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar TL vergi borcu ertelendi. Kimi dev şirketler 2024'te kuruş vergi ödemedi.” şeklinde tamamen kasıtlı yorumlar yapılarak Bakanlığımızın bazı mükellefleri koruduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığının altı çizildi.

Söz konusu haberlerde ismi geçen hiçbir şirketin vergi borcu ertlenmediği gibi taksitlendirilmediğinin de altını çizen Gelir İdaresi Başkanlığı, "Söz konusu paylaşımlara konu olan ertelendiği iddia edilen vergiler, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kullanılan hesaplara ilişkin olup şirketlerin gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülüklerini göstermekte, vergi borçlarının ertelendiği anlamına gelmemektedir" denildi.

Başkanlık, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler Vergi Usul Kanununa (VUK) göre defter tutmak ve mali tablolarını hazırlayarak beyanda bulunmak mecburiyetindedir. Bunun dışında bağımsız denetime tabi şirketler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından uluslararası kurallara uyumlu olarak yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartlarına göre de mali tablolarını oluşturmakta ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kamuoyuna açıklamaktadır. TMS 12 No’lu Standarda göre mali tablolarda; ertelenmiş vergi borçları /ertelenmiş vergi varlığı olarak iki hesap türü yer almakta ve bu hesaplarda gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülükler ve haklar muhasebeleştirilmektedir.

Dolayısıyla, yeterli muhasebe bilgisine sahip olunmaksızın sadece bu hesap bakiyelerine bakılarak şirketlerin vergi borcu ertelendi şeklinde haber ve paylaşımlar yapılması son derece yanlış ve yanıltıcıdır. Vergi uyumunu bozmak amacıyla yapılan bu tür haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"