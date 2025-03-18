18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yılında Çiğli’de anma töreni ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Çiğli Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Büyükçiğli Mezarlığında şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti.

Resmi törene Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, 2. Ana Jet Üs Komutan V. Albay Vedat Öz, Çiğli İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Çulha, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Günün anlam ve önemine uygun olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda öğrencilerin hazırladığı programa katılan Başkan Yıldız, Çanakkale ruhunun genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca 18 Mart temalı resim, kompozisyon ve şiir yarışmasına katılan öğrencileri tebrik ederek, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Yıldız "Gençlerimizin Çanakkale ruhunu sanata dökmesi, bu bilincin yaşatılması açısından çok kıymetli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bu değerleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN YILDIZ: "ÇANAKKALE, MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK DESTANIDIR"

Çanakkale’nin geçilmez olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Onur Emrah Yıldız, “Çanakkale, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği bir destandır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağımızın sözünü veriyoruz. Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz direnişin simgesidir. Bu toprakları bizlere vatan yapan, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların sayesinde bugün özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bizlere düşen en büyük görev, bu ruhu gelecek nesillere aktarmak ve vatanımıza sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.