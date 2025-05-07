Anadolu’nun dört bir yanına beyaz perdeyi taşıyan gezen sinema tırı, yola çıktığı ilk günden bugüne 1 milyona yakın seyirciye sinema keyfini yaşattı.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje, sinema salonlarına erişimi olmayan 358 ilçede 895 bin çocuğu aileleriyle birlikte sinemayla buluşturdu.

Sadece sinema gösterimiyle sınırlı kalmayan proje, gittiği her noktada çocuklar ve aileleri için kültürel bir buluşma ortamı sundu.

Gösterim alanlarında oluşturulan atmosfer, sinemayı ilk kez deneyimleyen izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Beyaz perdeyi daha ulaşılabilir hale getirme isteklerini vurgulayan Sinema Genel Müdürü Birol Güven de hayal kurmayı teşvik ederek toplumla sinema arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sinemanın renklerini Anadolu’nun en uzak köylerinden şehir merkezlerine taşıdıklarını ifade eden Güven, gezen sinema tırının yolculuğuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, tırı Ankara ve Erzincan’daki gösterimlerin ardından Tunceli’de de halkla buluştuklarını söyledi.

Birol Güven, “Çocukların gözlerindeki heyecan, bu yolculuğun en büyük motivasyon kaynağıdır.” dedi.

SİNEMANIN ROTASI BAŞKENTTEN DOĞU’YA UZANDI

Yolculuğunu bu yıl da hız kesmeden sürdüren gezen sinema tırı mart ayı boyunca durak durak Ankara’nın ilçelerine uğradı.

Sinema Genel Müdürlüğünce yola koyulan özel gösterim tırının Beypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam, Çubuk ve Kalecik ilçelerinde düzenlenen film gösterimleri sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü. Gezici sinema tırının, geçtiğimiz nisan ayında, Erzincan’ın Refahiye, Kemah, İliç, Kemaliye, Üzümlü, Tercan, Otlukbeli ve Çayırlı ilçeleri ile şehir merkezinde gerçekleştirdiği etkinlikler de büyük beğeni topladı.

Tunceli’de bugüne kadar Pülümür, Pertek, Nazımiye ve Mazgirt’te izleyiciyle buluşan sinema tırının yolculuğu mayıs ayı sonuna kadar Hozat, Çemişgezek, Ovacık ve şehir merkezindeki gösterimlerle devam edecek.

Beyaz perdeyi hiç görmemiş çocukları ücretsiz gösterimlerle sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran gezen sinema tırının bu yıl sonuna kadar ulaşacağı duraklar sırasıyla Elazığ, Şırnak, Hatay, Mersin, Çorum ve Yozgat olacak.