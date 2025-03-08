Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kentsel arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Çeşitli sivil toplu kuruluşlarının da eşlik ettiği tatbikatta, senaryo gereği çöken ev içerisinde mahsur kalan 2 vatandaş kurtarıldı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yomra ilçesinde yıkılması planlanan bir binada kentsel arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde düzenlenen tatbikata, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 14 personel ve 2 arama kurtarma köpeği katılırken, çeşitli sivil toplum kuruluşları da eşlik etti. Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nin (ANDA) 15, Trabzon Afet Gönüllüleri Arama ve Kurtarma Derneği'nin (TAKAT) 8, İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) 13 ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) 7 personel ile katıldığı tatbikatta, senaryo gereği çöken ve içerisinde 2 vatandaşın mahsur kaldığı değerlendirilen binada arama ve kurtarma çalışması yapıldı.

HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Afetlere hazırlıklı olma ve toplumsal farkındalığı artırma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimizin sürekli eğitim ve tatbikatlarla kendini geliştirmesi, olası afet durumlarında daha hızlı ve etkili müdahaleler yapabilmemizi sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda benzer çalışmaları artırarak devam ettireceğiz” denildi.