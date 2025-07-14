Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK Sancak Şubesi’ni ziyaret ederek Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan çocukların yaz tatili coşkusuna ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda, 7-14, 15-17 yaş arası ve özel gereksinimli binlerce öğrenciye yönelik düzenlenen eğitimler tüm coşkusuyla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK Sancak Şubesi’ni ziyaret ederek Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret ederek çocuklarla sohbet eden Başkan Altay, “Genç KOMEK Konya’da çocuklarımızın yaz aylarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi için bir fırsat sunuyor. Bu program, sadece bir yaz etkinliği değil, aynı zamanda çocuklarımızın yeteneklerini keşfedeceği, yeni dostluklar kuracağı ve kendini geliştireceği bir yolculuk oluyor. Millî manevî eğitimlerden çeşitli atölyelere, spor faaliyetlerinden, sanata kadar geniş bir yelpazede, etkinlikler çocuklarımızla buluşuyor. Sancak KOMEK’te eğitimlere katılan öğrencilerimizin yaz coşkusuna ortak olmanın mutluluğunu yaşadık. Genç KOMEK, Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi gibi eğitim yuvalarımızla çocuklarımız için daha güzel bir gelecek inşa etmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımıza keyifli ve başarılı bir yaz tatili diliyorum.” dedi.

Merkez ve ilçelerde 44 şubede hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’na; 12 bin 385’i yüz yüze, 7 bin 907’si uzaktan olmak üzere Konya genelinde toplam 20 bin 292 öğrenci katılıyor.