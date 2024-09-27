Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren ve halkımız arasında korku ile endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler için gereği yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği Yapıldı" paylaşımlarından 31'incisine yer verdi.

Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntülerin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendiği duyuran Bakan Yerlikaya, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların 26 Eylül Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde başlatıldığını hatırlattı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1839627143774421503

Yapılan adres sorgulama ve saha çalışmalarında sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K. adlı 7 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun" ifadelerini kullandı.