Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Gazale – Uzun Gece” oyununun prömiyerini izleyiciyle buluşturdu. Oyun söz, müzik ve ışık uyumuyla beğeni topladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İskender Pala’nın yazdığı, Levent Aras’ın yönettiği “Gazale – Uzun Gece” adlı oyunun prömiyerini Onat Kutlar Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren tek perdelik oyun, sözün, müziğin ve ışığın uyumuyla seyirciye güçlü bir sahne deneyimi sundu. Genel Sanat Yönetmenliğini Nejat Şener’in üstlendiği yapım, izleyicilerden tam not aldı.

TARİHİ ATMOSFERDE AŞK VE KADERİN HİKAYESİ

Oyun, 1826 yılının Ağustos ayında Sultan II. Mahmud’un İstanbul’u top ateşine tuttuğu gecelerde, Üsküdar Salacak’taki Kethüdazade Arif Efendi’nin tekkesinde bir araya gelen karakterlerin hikayesine odaklanıyor. Ölüm, aşk ve kaderin sorgulandığı bu gecede; Saray Müezzini İsmail Dede Efendi, sürgündeki Keçecizade İzzet Molla, Mülazım Efendi ve Celep Ağa’nın yolları tek bir noktada kesişiyor.

ŞAHİN: “KÜLTÜR VE SANATA YATIRIM YAPIYORUZ”

Prömiyere katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde kültür ve sanatın gelişmesine önem verdiklerini belirterek, “Kültürüyle sanatıyla yükselen Gaziantep için beşeri sermayeye yatırım yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu nedenle Şehir Tiyatrosu projesini hayata geçirdik” dedi.

PALA’DAN OYUNCULARA ÖVGÜ

Yazar İskender Pala ise, oyun sonunda yaptığı konuşmada Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahne performansını överek, “Oyuncular çok güzel bir performans sergiledi, bir sonraki oyunlarında kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Prömiyerin sonunda Başkan Fatma Şahin ve İskender Pala, oyunculara çiçek takdim ederek teşekkür etti.