Uluslararası Caspian Awards Azerbaijan Ödül töreninde, Gayrimenkul Sektöründen Global World firması, Azerbaycan’da yapılan programda ödüle layık görüldü.

2021 yılından bu yana düzenlenen uluslararası Caspian Awards Azerbaijan Ödül Töreninde, Türkiye’den Global World Gayrimenkul firması ödüle layık görüldü. Gayrimenkul sektöründe Bayburtlu Hemşerimizin firması Global World markasıyla ödül aldı.

Azerbaycan'da faaliyet gösteren kamu ve yabancı şirketlerin sahipleri ve başkanlarının yer aldığı yarışmanın kazananları, bağımsız uluslararası çevrimiçi platformda yapılan oylama yoluyla belirleniyor.

Global World Türkiye sınırlarını aşıyor

Global World Gayrimenkul şirketi sahibi Hemşerimiz Yavuz Selim Tetik:

Azerbaycan’a Türk Bayrağını götürüp, Gayrimenkul Sektörünü ve Global World Markasını tanıtmak ve anlatmak gurur vericiydi

Caspian Awards Azerbaijan Ödül Töreninde ” 2024 Yılının En Hızlı Büyüyen ve Gelişen Gayrimenkul Markası “ ödülünü layık gördükleri için Azerbaycan Halkına teşekkür ediyorum dedi.