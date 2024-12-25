Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 21. İstanbul Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Günleri Yemek Yarışması’na katılarak dereceye giren öğrencileri ağırladı.BURSA (İGFA) - 18-21 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından Şile’de düzenlenen 21. İstanbul Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Günleri Yemek Yarışması’nda Yenişehir’i Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temsil etti. Yarışmadan 3 altın, 6 gümüş, 1 bronz madalya toplayan öğrenciler adeta organizasyona damgasını vurdu. Yarışmada derece kazanan öğrenciler, okul müdürü Mesut Demiray’la birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret etti. Müdür Mesut Demiray, Hüma Hatun M.T.A.L öğrencilerine her türlü desteği veren ve her zaman yanlarında olan Belediye Başkanı Ercan Özel’e teşekkür ederken, öğrenciler de kendilerine verilen imkanı değerlendirebildikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TEBRİK

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bizler, yerel yöneticiler olarak, gençlerimizin her zaman önünü açmalıyız. Tüm imkanlarımızı onlar için kullanmalıyız. Yenişehir Belediyesi olarak, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yenişehir’i uluslararası yarışmada temsil eden ve bizleri gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum ” dedi.