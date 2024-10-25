Sinan Akçıl ve Kerro, müzikseverlere yepyeni bir hit sunuyor! “Fark Atıyor” isimli şarkı, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Sinan Akçıl ve Kerro, müzikseverlere yepyeni bir hit sunuyor. “Fark Atıyor” isimli şarkı, dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Şarkının söz ve müziği Kerro ve Sinan Akçıl imzası taşıyor. Aranjesi Benji tarafından yapılan bu enerjik eserin klip yönetmenliğini ise Amiral üstlendi.

﻿Formuna Medya’nın yapımcılığını üstlendiği şarkı, aynı zamanda Formuna Medya etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Dinleyicilerin büyük ilgi göstermesi beklenen “Fark Atıyor”, modern düzenlemesi ve dikkat çekici klibiyle kısa sürede müzik listelerinde zirveye yerleşmeye aday.