Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in romantik Fransa tatili! Beğeni yağdı
Hem özel hayatları hem de başarılı kariyerleriyle sık sık gündemde olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, büyük bir hayran kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Fransa'da romantik bir tatil...Devamı için tıklayınız
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