Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, “Türk markalı zeytinyağı raflardan toplatılıyor” haberinin yanıltıcı olduğunu, ürünün Türkiye’de üretilmediğini ve İtalya merkezli bir firma tarafından piyasaya sürüldüğünü açıkladı.İZMİR (İGFA) -Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 28 Temmuz 2025 tarihinde çeşitli haber sitelerinde ve dijital platformlarda yayımlanan “Türk Markalı Zeytinyağı Acilen Raflardan Toplatılıyor” başlıklı habere ilişkin bir açıklama yaptı.

Birlik, Avrupa Birliği’nin geri çağırma bildirimi gerekçe gösterilerek Türkiye menşeli bir zeytinyağının toplatıldığı izlenimi yaratan haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu ürünün isminin Türk markası izlenimi verse de Türkiye’de üretilmediği ve ihraç edilmediği belirtildi.

GTIN numarası üzerinden yapılan sorgulamada, ürünün İtalya merkezli bir firma tarafından üretilip Avrupa pazarına sunulduğu tespit edildi.

Haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ve Türk zeytinyağı sektörünü haksız yere zan altında bıraktığını vurgulayan Birlik, Türkiye’nin zeytinyağı üretim ve ihracatında kalite ve gıda güvenliği standartlarına en üst düzeyde bağlılık gösterdiğini, ihraç edilen tüm ürünlerin yetkili kurumların denetiminden geçtiğini ifade etti.