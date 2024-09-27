Türkiye genelinde 47 şubeye sahip Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Bursa’da da açıldı. İbrahim Özacar tarafından kurulan Bursa şubesi, kentin kalkınmasında büyük bir paya sahip olan esnaf ve zanatkarlara destek vermeyi amaçlıyor.BURSA (İGFA) - ürkiye genelinde 47 şubesi olan, Bursa’da ise yeni kurulan Esnaf Ve Sanatkarlar Derneği’nin Bursa Şube Başkanı İbrahim ÖZACAR, Ahilik Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına ticaretin, insanlık tarihindeki önemine değinerek başlayan Özacar, “Ticaret, başka bir deyimle alışveriş, insanlık tarihinde çok eskilere dayanıyor. Kavimlerini Allah’a iman etmeye çağıran peygamberler, faydayı ve zararı ayırmayı insanlara öğreterek ekonominin doğuşunu sağladı. Esnaf ve sanatkarlarımız da, tarihimizin görkemli yüzü konumunda yer alıyor. Yüzyıllarca Ahi Evran’ın öğretileri ve fütüvvet’i esas alarak, Adem gibi özür dilemek, İbrahim gibi sabırlı olmak, İsmail gibi dürüst olmak, Hz. Muhammed gibi merhametli olmak, Ömer gibi adaletli olmak ve Hz. Ali gibi bilgili bir kişi olmayı ticaretin ve sanatın gereği olarak görmüşlerdir.” dedi.

Birçok medeniyeti bünyesinde barındıran tarihi İpek yolu ile tacirlerin edebiyatçı ve sanatkarların uğrak yeri haline gelen Bursa’nın esnaf ve zanaatkarlarının tarihinin en zorlu dönemlerinden geçtiğini belirten Özacar, Bursa ile anılan birçok mesleğin ya kaybolduğunu ya da kaybolmaya başladığını belirtti.

Mahalle ve sokak kültüründe büyük pay sahip olan mahalle esnaflarının, ülkemizde kökü yurt dışına bağlı yabancı sermayeli gross, hipermarket ve AVM’lerin insafına terk edilmiş olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Özacar, konuşmalarına şu şekilde devam etti:

“ESDER olarak esnaf ve sanatkarlarımıza çağrımız şudur; şairin dediği gibi ‘En bereketli yağmur alın teridir’. Üretmeye ve medeniyetimizi yaşatmaya ara vermeden çalışmaya devam edelim, alın terimiz kurumasın. Üreterek büyümeye devam edelim.”

Özacar, son olarak geleceğimizin teminatı olan esnaf ve zanatkar adayı olan çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerektiğini belirtti.