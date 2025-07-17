Lojistik ve gümrük müşavirliği alanında 10 yıldır güvenilir hizmet sunan ESA Lojistik, sektördeki kalite ve güven odaklı yaklaşımını uluslararası geçerliliğe sahip belgelerle pekiştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Firma, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanarak, müşteri odaklı vizyonunu ve kurumsal altyapısını bir kez daha kanıtladı.

Tüm denetim süreçlerinden başarıyla geçen ESA Lojistik, bu önemli belgeleri sadece birer sertifika değil, iş süreçlerindeki şeffaflık, bilgi güvenliği ve kaliteye verilen önemin somut bir yansıması olarak görüyor.

ESA Lojistik ve Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Müşteri taleplerine bütüncül çözümler sunma vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu belgeler, sadece uluslararası birer standart değil, aynı zamanda bizim hizmet anlayışımızın temel taşlarıdır. Değişen ihtiyaçlara yanıt veren yenilikçi adımlarımızla sektörde fark yaratmaya kararlıyız. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda, müşterilerimize daha güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

ESA Lojistik, aldığı bu belgelerle birlikte operasyonel mükemmeliyet, müşteri memnuniyeti ve bilgi güvenliği alanlarında sektöre öncülük etme misyonunu güçlendirmiş oldu.