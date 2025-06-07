Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, kent ve bölge çiftçisinin de adeta umut ışığı oldu."Avrupa'nın en büyük tesisi" unvanına sahip olan borsayı 5 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası’nda besiciler bayramdan oldukça umutlu… Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Dev yatırımımız sadece Erzurum'un değil Doğu'daki hayvancılık sektörüne de yön vermektedir. Şehrimizde 1 milyon 250 bin olan hayvan varlığı bölgemizle birlikte 2 milyon 500 bine ulaştı. Bölgenin kalbi Erzurum'da atıyor. Sektörel anlamda kentimize önemli bir ekonomik girdi sağlayan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, ülkemizde de Avrupa'da da adeta rol modeli oldu” dedi.

“ÇİFTÇİMİZE UMUT IŞIĞI OLDUK”

Başkan Mehmet Sekmen, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımların kent ve bölge çiftçisine büyük katkılar sunduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, "Erzurum Büyükşehir Belediyemizin il genelinde yürüttüğü çalışmalar tabiri yerindeyse çiftçimize umut ışığı oldu. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, canlı hayvan pazarları, mobil mezbahalar, hayvan gölgelikleri, hayvan ve tarımsal sulamayı esas alan göletler, arıcılık, embriyo transfer merkezi, damızlık dana üretim merkezi, yavru alabalık üretim tesisi ve daha sayamadığım daha birçok yatırımla Erzurum zirveye çıktı" diye konuştu.

BESİCİLER: “BORSA TİCARETİMİZİ ÇOK CANLANDIRDI”

Bölgede geçimini hayvancılık yaparak sağlayan besiciler, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e çok teşekkür ediyoruz. Erzurum ve Bölge çiftçisi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası ile birlikte 5 yılda altın devrini yaşıyor. Burada bölgesel nitelikte ticarette yapılıyor. Bizlere bu konforu sunan Mehmet Sekmen Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” kaydını düştü.