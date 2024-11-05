Can Tunaboylu'nun yargılandığı davada karar! Aybike Çelik'i darp etmişti... Can Tunaboylu'nun yargılandığı davada karar! Aybike Çelik'i darp etmişti...
Erdal Özyağcılar'dan nostaljik paylaşım: Konservatuvar yıllarım
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yeni projesiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu, gençlik yıllarına ait bir...Devamı için tıklayınız