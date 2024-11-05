Erdal Özyağcılar'dan nostaljik paylaşım: "Konservatuvar yıllarım"
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yeni projesiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu, gençlik yıllarına ait bir...Devamı için tıklayınız
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