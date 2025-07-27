QNB Bank A.Ş. bünyesindeki Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Eylül-Ekim 2025’te gerçekleşecek devir, müşteriler için ücretsiz ve otomatik olurken, hizmetlerde değişiklik olmayacağı duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Enpara.com, QNB Group’un iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alındığı kısmi bölünme işleminin, Eylül-Ekim 2025’te tamamlanması planlanıyor.

Devir, müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik gerçekleşecek.

Enpara Bank, QNB Bank gibi mevduat bankası lisansına sahip olacak ve QNB Group’un global gücünü arkasına alarak hizmet verecek.

IBAN'LAR DEĞİŞECEK!

EFT/FAST/havale işlemleri ücretsiz, Enpara.com Kredi Kartı aidatsız kalmaya devam edecek. Mevcut hesaplar, krediler, kartlar ve talimatlar, bakiyeleriyle birlikte Enpara Bank’a taşınacak. Ancak, IBAN’lar yasal zorunluluk nedeniyle değişecek; eski IBAN’lara gelen EFT ve SWIFT transferleri 90 gün boyunca ücretsiz aktarılacak.

Devir öncesi kredi kartı limit paylaşımı için müşterilerin tercih bildirmesi gerekecek; aksi halde limitler bankalarca belirlenecek. Yeni Enpara Cep Şubesi’ne geçiş yapılacak, ancak mevcut kartlar ve şifreler değişmeyecek. QNB Bank şubeleri ve ATM’leri nakit işlemleri için kullanılmaya devam edecek.