Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre Mart ayı enflasyonunda artış yüzde 2,46 olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yıllık yüzde 38,10, aylık ise yüzde 2,46 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış olarak gerçekleşti.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 artış olarak gerçekleşti.

GÜNCEL KİRA ZAMMI TAVANI HESAPLANDI

Geçtiğimiz Mart ayında kira zam oranı tavanı yüzde 53,83 olarak belirlenirken, Nisan ayında 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek.