Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi.

Vedat Bilgin "Emekli aylığının yetersiz kaldığını birlikte gördük"

2023 emekli bayram ikramiyesine yönelik bir açıklama yapan Bakan Bilgin, emekliler için zam hazırlığı yaptıklarını açıkladı.

Bakan Bilgin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu gün itibariyle 5 bin 500 lira en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük.

En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var.

Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var.

Emeklilere rahat bir nefes aldıracak, emeklilere hiç olmazsa yıkıcı, tahrip edici enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde ben zaten çalıştım.