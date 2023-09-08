En düşük Emekli maaşları ne kadar olacak.?

TÜİK verilerine göre Temmuz-Ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

10 BİN 332 LİRAYA ÇIKACAK

Ayrıca 7.500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7.500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek. Bugün itibarıyla 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira olacak.

KADEMELİ BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekliye ek zam konusunda çalışmalar hızlanırken, emekli ve memur zammı için güçlü bir ipucu daha geldi. Orta Vadeli Plan (OVP) ile tahmin edilen enflasyon beklentisine göre yeni emekli maaşı ve memur zammı hesaplama tablosu netleşti. mekli ve memur zammı için Ocak ayında yeniden belirlenecek. Emekliye zam düzenlemesi için de hazırlıklar sürüyor. Öte yandan emekli ve memur Ocak zammı için güçlü bir ipucu geldi. OVP'de yeni enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak paylaşıldı. Emekli maaşı ve memur zammı için de büyük önem arz eden 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. İşte kuruşu kuruşuna emekli ve memur maaşları...