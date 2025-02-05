Bursa’nın sahip olduğu turizm potansiyelini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda 40’a yakın kadın derneği ve kooperatifin katılımıyla Bursa’yı tanıtıyor.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin iş ortaklığında düzenlenen ve Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda turizmin geleceğine ışık tutan 28. EMITT Turizm Fuarı, kapılarını açtı.

Uluslararası turizm dünyasının buluşma noktası olan fuar, her yıl 30 bine yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini ağırlıyor.

5-7 Şubat 2025 tarihlerinde 28. yılını kutlayan EMITT, bu yıl ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de bulunduğu toplamda 80 ülkeden 666 davetli tur operatörünü misafir ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de zengin bir kültürel birikime ve turizm potansiyeline sahip olan Bursa’yı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için fuardaki yerini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret ederek tanıtım çalışmalarını inceleyen Başkan Bozbey, “Fuar kapsamında törene farklı ülkelerden katılan bakanlar, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldik. 80 ülkeden 666 tur operatörünün katıldığı bu önemli fuarın, ülkemiz ve kentimiz için büyük fırsatlar sunduğuna inanıyorum.

Standımızın, Bursa’yı en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancım tam. Ayrıca yaptığımız organizasyon ile gıda alanında üretim yaparak kentimizin turizm potansiyeline katkı sunan 40'a yakın kadın derneği ve kooperatiflerden temsilciler de fuarda kentimiz adına gerçekleştirdikleri çalışmaları duyurma imkanı buldu. Kadın derneklerinin ve kooperatiflerinin ortaya koydukları işleri sonuna kadar destekliyoruz. Her türlü desteği de vereceğiz” dedi.

Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Başkan Bozbey, “Fuar sonrasında ise Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile yaptığımız çalışma neticesinde EMITT Turizm Fuarı'na katılan Bosna Hersek, Hindistan, Endonezya, ABD, Mısır, Özbekistan, Nepal, Fransa, Rusya, Tunus, İngiltere, Gürcistan, Bangladeş ve Pakistan olmak üzere 14 ülkeden 32 turizm acentesini Bursa'ya getirerek Bursa Tanıtım Programını gerçekleştireceğiz.

Bursalı turizm profesyonelleri ile bir araya getireceğiz. Fuarın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.