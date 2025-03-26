2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak sempatik ve çok bilmiş tavırlarıyla hafızalara kazınan Elif Yaren Köse, yıllar sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Şimdilerde 24 yaşında olan Elif Yaren Köse’nin paylaştığı fotoğraflar, takipçilerini şaşırttı.

Birçok kişi, onun Elif Yaren olduğuna inanmakta zorlanırken, Köse, 12 yıl önceki yarışma görüntülerini içeren bir video paylaşarak kendisini kanıtladı.

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.